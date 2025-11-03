Səyyar ASAN xidmət regionlarda fəaliyyət göstərəcək

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    • 03 noyabr, 2025
    • 10:16
    Səyyar ASAN xidmət noyabrın 3-27-də regionlarda fəaliyyət göstərəcək.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, sözügedən dövrdə Şirvanda, Samuxda, Şabranda, Astarada, Ağdamda, Ucarda, Qaxda və Xırdalanda vətəndaşlara səyyar xidmət göstəriləcək.

    Səyyar ASAN xidmət avtobusları həftə içi 5 gün saat 10:00-dan 17:00-dək fəaliyyət göstərir. Saat 13:00 - 14:00 arası isə nahar fasiləsidir.

    Vətəndaşlar səyyar xidmətlər barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün 108 (daxili nömrə 3 yığaraq) Çağrı mərkəzinə müraciət edə bilərlər.

    Мобильная служба ASAN будет действовать в регионах

