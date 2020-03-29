Наверх

Минтруда о предоставлении материальной помощи гражданам Азербайджана

Минтруда о предоставлении материальной помощи гражданам Азербайджана

© Report

Министерство труда и социальной защиты населения внесло ясность в распространившуюся в СМИ информацию об оказании гражданам помощи в размере минимальной заработной платы.

Об этом в заявлении Report отметил заведующий отделом коммуникаций и связей с общественность министерства Фазиль Талыбов. 

По его словам, cозданная указом президента Ильхама Алиева рабочая группа по социальным вопросам и вопросам занятости, подготовила предложения касательно социальной защиты граждан.  

На данный момент предложения рассматриваются и в ближайшие дни общественность будет проинформирована по этому поводу. 

Напомним, что первым информацию распространил сайт Modern.az. 

Согласно информации, в ближайшие дни гражданам будет выделена помощь в размере минимальной зарплаты (250 манатов). 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!