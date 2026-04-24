Минтруда: Материальная помощь участникам Второй мировой войны охватит около 2 тыс. человек

Распоряжение президента Азербайджана Ильхама Алиева о предоставлении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны охватит около 2 тыс. человек, 13 из которых являются участниками Второй мировой войны.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Согласно распоряжению, по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне участникам войны будет предоставлена единовременная материальная помощь в размере 2 750 манатов.

Вдовам погибших во Второй мировой войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявших в годы Второй мировой войны поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону города Ленинград в период Второй мировой войны, а также участникам блокады города Ленинград предоставят единовременную материальную помощь в размере 1500 манатов.

В этих целях из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики будет выделено 3 миллиона манатов.

"Единовременная материальная помощь будет перечислена министерством на банковские счета участников Второй мировой войны и других соответствующих лиц", - говорится в сообщении.