    24 апреля, 2026
    • 12:30
    В Азербайджане ветеранам Второй мировой войны выплатят единовременную матпомощь

    В Азербайджане лицам, участвовавшим во Второй мировой войне 1941-1945 гг., вдовам погибших или впоследствии скончавшихся участников войны, а также гражданам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу, будет выплачена единовременная материальная помощь.

    Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Согласно распоряжению, участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов будет предоставлена единовременная материальная помощь в размере 2 750 манатов, вдовам погибших во Второй мировой войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявших в годы Второй мировой войны поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону города Ленинград в период Второй мировой войны, а также участникам блокады города Ленинград - в размере 1500 манатов.

    Для этого из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики будет выделено 3 миллиона манатов.

    В связи с этим Кабинету Министров, министерствам финансов, труда и социальной защиты населения даны соответствующие поручения.

    İkinci Dünya müharibəsində iştirak etmiş, orden və medallarla təltif edilmiş şəxslərə maddi yardım veriləcək

