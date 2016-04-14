Министр рассказал о выдаче пенсий и пособий семьям военнослужащих, павших шехидами в этом месяце

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ В соответствии с действующим законодательством каждой семье военнослужащих, павших шехидами в начале апреля, будут выплачены компенсации и предоставлены все льготы.

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал министр труда и социальной защиты населения Селим Муслимов.

Министр напомнил, что военнослужащие получают высокие зарплаты. Он отметил, что если военнослужащий пал шехидом, то в соответствии с ранее получаемой им зарплатой будет определена и выдана трудовая пенсия его детям, не достигшим 18-летнего возраста, детям-инвалидам независимо от возраста, супруге, родителям.

Министр также подчеркнул, что семьям всех шехидов будут выплачиваться ежемесячные пособия в размере 220 манатов.

С.Муслимов сообщил, что пенсии и пособия будут выплачиваться после представления информации о семьях шехидов в министерство местными исполнительными органами.