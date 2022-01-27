Министр: Более 700 тыс. пенсионеров получают доплату

Сегодня за счет государства более чем 700 тыс. человек выплачивается доплата к пенсиям.

Сегодня за счет государства более чем 700 тыс. человек выплачивается доплата к пенсиям.

Как передает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По его словам, повышение минимальной зарплаты было важно для граждан из социально уязвимых групп населения: "Доплаты были нацелены именно для этой прослойки. Если бы эти доплаты не осуществлялись, пенсионеры получали бы вдвое меньше нынешних пенсий. При государственной поддержке пенсионерам с самым низким доходом выплачивается пенсия в двойном размере".