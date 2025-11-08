Министерство: В Шуше трудоустроены почти 600 жителей

Около 600 жителей города Шуша вовлечены в различные программы по обеспечению занятости.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

587 человек уже обеспечены работой (для 26 переселенцев созданы малые хозяйства в рамках программы самозанятости). Еще 7 человек направлены на профессиональные курсы для повышения квалификации.

В министерстве также отметили, что в настоящее время продолжается работа по поддержке трудоустройства еще одной группы жителей города. Специалисты проводят оценку их профессиональных возможностей и определяют наиболее подходящие программы занятости для каждого участника.