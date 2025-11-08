Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Министерство: В Шуше трудоустроены почти 600 жителей

    Социальная защита
    • 08 ноября, 2025
    • 11:30
    Министерство: В Шуше трудоустроены почти 600 жителей

    Около 600 жителей города Шуша вовлечены в различные программы по обеспечению занятости.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

    587 человек уже обеспечены работой (для 26 переселенцев созданы малые хозяйства в рамках программы самозанятости). Еще 7 человек направлены на профессиональные курсы для повышения квалификации.

    В министерстве также отметили, что в настоящее время продолжается работа по поддержке трудоустройства еще одной группы жителей города. Специалисты проводят оценку их профессиональных возможностей и определяют наиболее подходящие программы занятости для каждого участника.

    Şuşaya köçürülən 600-dək şəxs məşğulluq tədbirlərinə cəlb edilib

