    В Азербайджане минимальная зарплата будет пересматриваться не реже одного раза в год

    Социальная защита
    • 21 января, 2026
    • 14:41
    В Азербайджане минимальная заработная плата будет пересматриваться не реже одного раза в год.

    Как сообщает Report, в связи с этим предлагаются изменения в Трудовой кодекс.

    Согласно изменениям, обсужденным на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике, минимальная заработная плата будет пересматриваться не реже одного раза в год уполномоченным органом исполнительной власти на основании соответствующих предложений.

    Отмечено, что минимальная заработная плата, обеспечивающая базовый уровень жизни работников и являющаяся важным инструментом социальной политики, находится в центре внимания многих международных организаций, в первую очередь Международной организации труда.

    В этой связи в отчете Business Ready Всемирного банка отсутствие в законодательстве обязательного периодического пересмотра минимальной заработной платы отнесено к факторам, снижающим рейтинг страны.

    С учетом этого был подготовлен законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс.

    Сообщается, что принятие законопроекта обеспечит регулярное определение минимальной заработной платы как эффективного инструмента социальной защиты и устранит причину снижения рейтинга страны в отчете.

    Azərbaycanda minimum əməkhaqqı məbləğinə ildə bir dəfədən az olmayaraq yenidən baxılacaq
    Azerbaijan to review minimum wage at least once a year

