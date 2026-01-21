В Азербайджане минимальная зарплата будет пересматриваться не реже одного раза в год

В Азербайджане минимальная заработная плата будет пересматриваться не реже одного раза в год.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагаются изменения в Трудовой кодекс.

Согласно изменениям, обсужденным на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике, минимальная заработная плата будет пересматриваться не реже одного раза в год уполномоченным органом исполнительной власти на основании соответствующих предложений.

Отмечено, что минимальная заработная плата, обеспечивающая базовый уровень жизни работников и являющаяся важным инструментом социальной политики, находится в центре внимания многих международных организаций, в первую очередь Международной организации труда.

В этой связи в отчете Business Ready Всемирного банка отсутствие в законодательстве обязательного периодического пересмотра минимальной заработной платы отнесено к факторам, снижающим рейтинг страны.

С учетом этого был подготовлен законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс.

Сообщается, что принятие законопроекта обеспечит регулярное определение минимальной заработной платы как эффективного инструмента социальной защиты и устранит причину снижения рейтинга страны в отчете.