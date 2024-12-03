Катерина Эрен: Молодежь проявляет активность на Творческом марафоне в Шуше

Молодежь проявляет активность на Творческом марафоне в Шуше.

Молодежь проявляет активность на Творческом марафоне в Шуше.

Как сообщает находящийся в Шуше корреспондент Report, об этом журналистам заявила ментор мероприятия, директор Baku Fashion Academy Катерина Эрен.

По ее словам, в настоящее время участники создают различные виды одежды из цветных тканей на маленьких моделях: "Наша цель - объединить креативную молодежь для создания качественной работы".

Отметим, что молодежь создает различные продукты в рамках "Творческого марафона" в Шуше по четырем направлениям - анимация, кино, мода и дизайн. Жюри оценит эти работы, и одна команда из каждой сферы будет объявлена победителем.