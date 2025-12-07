Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили детский дом в Дакке

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, руководитель Baku Media Center Арзу Алиева в рамках визита в Бангладеш 6 декабря посетили учреждение для девочек, лишенных родительской опеки, и бездомных в Дакке.

    Как сообщает Report, руководство и педагогический состав Shorkari Shishu Poribar (Государственный детский дом) предоставили гостям подробную информацию о его деятельности.

    Было отмечено, что в учреждении, действующем под эгидой Управления социальных служб Бангладеш и финансируемом за счет добровольных пожертвований из различных источников, на постоянной основе проживают более 130 детей. Дети помимо общеобразовательной программы обучаются трудовым навыкам, для них проводятся профессиональные тренинги.

    Затем Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с условиями и потребностями детского дома, в том числе с состоянием общежития и учебных помещений, провели беседу с педагогами и детьми. Им была предоставлена информация о том, что Азербайджан реализует глобальные социально-гуманитарные проекты в различных странах через Фонд Гейдара Алиева, стороны обсудили вопросы реализации программы помощи учреждению.

    В заключение воспитанники детского дома выступили перед гостями из Азербайджана с программой народных песен и танцев Бангладеш.

    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Dəkkədə uşaq evini ziyarət ediblər
