​Хиджран Гусейнова: Азербайджан проводит сильную политику, в том числе в сфере прав человека

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана может внести свой вклад в вопрос защиты прав человека в республике. Об этом, как сообщает Report, заявила глава госкомитета Хиджран Гусейнова во вторник в ходе гражданского форума "Открытые двери".

"Мы хотим, чтобы гражданское общество развивалось в Азербайджане, особенно в регионах. Азербайджан проводит сильную политику, в том числе и в сфере прав человека. И мы, как госструктура, можем внести свой вклад в этот вопрос", - заявила глава госкомитета Хиджран Гусейнова в ходе мероприятия.

В рамках форума были выслушаны предложения и мнения граждан республики в вопросах семьи, женщин и детей, организованы обсуждения с представителями местных НПО, даны ответы на вопросы, интересующие граждан.

Отметим, что данный форум проводился в соответствии с "Национальным планом деятельности по стимулированию Открытого Правительства на 2012-2015 годы".