Кабмин внес изменения в порядок оценки инвалидности
- 06 октября, 2025
- 10:46
Кабинет министров Азербайджана внес изменения в порядок оценки инвалидности.
Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.
Согласно дополнению к правилам, сведения, указанные в решениях об установлении инвалидности лица и об отказе в установлении инвалидности, могут быть предоставлены через Информационную систему электронного правительства. Предоставление этих сведений через систему будет приравнено к предоставлению самих решений.
Кроме того, внесены изменения в порядок назначения, расчета, перерасчета, перехода с одного вида на другой и выплаты трудовых пенсий.
Сведения, указанные в решениях о назначении трудовых пенсий, об отказе в назначении, о перерасчете, приостановлении, возобновлении и переходе с одного вида на другой, также могут быть предоставлены через Информационную систему электронного правительства. Предоставление этих сведений через систему будет приравнено к предоставлению самих решений.