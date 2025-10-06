Кабмин внес изменения в порядок оценки инвалидности

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в порядок оценки инвалидности.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.

Согласно дополнению к правилам, сведения, указанные в решениях об установлении инвалидности лица и об отказе в установлении инвалидности, могут быть предоставлены через Информационную систему электронного правительства. Предоставление этих сведений через систему будет приравнено к предоставлению самих решений.

Кроме того, внесены изменения в порядок назначения, расчета, перерасчета, перехода с одного вида на другой и выплаты трудовых пенсий.

Сведения, указанные в решениях о назначении трудовых пенсий, об отказе в назначении, о перерасчете, приостановлении, возобновлении и переходе с одного вида на другой, также могут быть предоставлены через Информационную систему электронного правительства. Предоставление этих сведений через систему будет приравнено к предоставлению самих решений.