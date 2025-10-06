Əlilliyin qiymətləndirilməsi qaydasında dəyişiklik edilib
- 06 oktyabr, 2025
- 10:09
Əlilliyin qiymətləndirilməsi qaydasında dəyişiklik edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.
Qərarla qaydalara edilən əlavəyə görə, şəxsin əlilliyinin müəyyən edilməsi və əlilliyin müəyyən olunmasından imtina edilməsi barədə qərarlarda göstərilən məlumatlar Elektron Hökumət İnformasiya Sistemi üzərindən təqdim edilə (əldə edilə) bilər. Bu qərarlarda göstərilən məlumatların sistem üzərindən təqdim edilməsi həmin qərarların təqdim edilməsinə bərabər tutulacaq.
Bundan başqa, əmək pensiyalarının təyin edilməsi, hesablanması, yenidən hesablanması, bir növdən başqa növə keçirilməsi və ödənilməsi qaydasına dəyişiklik edilib.
Belə ki, əmək pensiyalarının təyin edilməsi, təyin olunmasından imtina edilməsi, yenidən hesablanması, dayandırılması, bərpası və bir növdən başqa növə keçirilməsi barədə qərarlarda göstərilən məlumatlar da Elektron Hökumət İnformasiya Sistemi üzərindən təqdim edilə (əldə edilə) bilər. Bu qərarlarda göstərilən məlumatların sistem üzərindən təqdim edilməsi həmin qərarların təqdim edilməsinə bərabər tutulacaq.