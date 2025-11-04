Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Исламские страны интересуются опытом Азербайджана в предотвращении родственных браков

    Социальная защита
    • 04 ноября, 2025
    • 11:31
    Исламские страны интересуются опытом Азербайджана в предотвращении родственных браков

    Исламские государства проявляют интерес к опыту Азербайджана в предотвращении родственных браков.

    Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на пресс-конференции "Семья, женщины и дети в законодательстве Азербайджана".

    По ее словам, внесенные в законодательство изменения, направленные на предотвращение браков между близкими родственниками, стали важным шагом в искоренении негативной традиции, существовавшей на протяжении веков.

    "Мы гордимся этим достижением, поскольку подобные браки представляют серьезную угрозу здоровью людей, генетике будущих поколений и развитию общества в целом", - отметила она.

    Глава комитета подчеркнула, что ряд стран, в которых действуют нормы исламского права, проявляют заинтересованность в изучении опыта Азербайджана и проводят исследования и обсуждения по этой теме.

    "Мы с удовольствием делимся своими наработками, и считаю, что это важный шаг для всего региона", - добавила Мурадова.

    İslam ölkələri qohum nikahlarının qarşısının alınması üzrə Azərbaycanın təcrübəsi ilə maraqlanırlar
    Islamic states interested in Azerbaijan's experience in preventing consanguineous marriages

