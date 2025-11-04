Исламские страны интересуются опытом Азербайджана в предотвращении родственных браков

Исламские государства проявляют интерес к опыту Азербайджана в предотвращении родственных браков.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на пресс-конференции "Семья, женщины и дети в законодательстве Азербайджана".

По ее словам, внесенные в законодательство изменения, направленные на предотвращение браков между близкими родственниками, стали важным шагом в искоренении негативной традиции, существовавшей на протяжении веков.

"Мы гордимся этим достижением, поскольку подобные браки представляют серьезную угрозу здоровью людей, генетике будущих поколений и развитию общества в целом", - отметила она.

Глава комитета подчеркнула, что ряд стран, в которых действуют нормы исламского права, проявляют заинтересованность в изучении опыта Азербайджана и проводят исследования и обсуждения по этой теме.

"Мы с удовольствием делимся своими наработками, и считаю, что это важный шаг для всего региона", - добавила Мурадова.