Хиджран Гусейнова: Необходимо создать институт семейной психологии

Председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова призвала к формированию института семейной психологии в Азербайджане.

Председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова призвала к формированию института семейной психологии в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом Хиджран Гусейнова заявила на круглом столе на тему "Психологическое здоровье и права людей, страдающих психическими заболеваниями в Азербайджане".

Она отметила, что в современном мире люди проводят больше времени в виртуальном пространстве, и все меньше общаются с членами семьи. Это в свою очередь негативно сказывается на психике подрастающего поколения, сказала Гусейнова.

"Мы видим, что большинство психологов, выступающих на телевидении, наносят вред обществу. В то же время должна проводиться работа по развитию родительской компетентности", - сказала она.