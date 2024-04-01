О нас

Хиджран Гусейнова: Необходимо создать институт семейной психологии

Хиджран Гусейнова: Необходимо создать институт семейной психологии Председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова призвала к формированию института семейной психологии в Азербайджане.
Социальная защита
1 апреля 2024 г. 12:46
Хиджран Гусейнова: Необходимо создать институт семейной психологии

Председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова призвала к формированию института семейной психологии в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом Хиджран Гусейнова заявила на круглом столе на тему "Психологическое здоровье и права людей, страдающих психическими заболеваниями в Азербайджане".

Она отметила, что в современном мире люди проводят больше времени в виртуальном пространстве, и все меньше общаются с членами семьи. Это в свою очередь негативно сказывается на психике подрастающего поколения, сказала Гусейнова.

"Мы видим, что большинство психологов, выступающих на телевидении, наносят вред обществу. В то же время должна проводиться работа по развитию родительской компетентности", - сказала она.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hicran Hüseynova: Ailə psixoloqu institutu yaradılmalıdır

Самое читаемое

После теракта в Красногорске в Азербайджанскую общину Москвы поступают звонки с угрозами 
После теракта в Красногорске в Азербайджанскую общину Москвы поступают звонки с угрозами 
25 марта 2024 г. 18:23
Украина и Дания договорились сотрудничать в сфере военных закупок для Киева
Украина и Дания договорились сотрудничать в сфере военных закупок для Киева
25 марта 2024 г. 17:32
В Турции констатировали фактическую остановку торговли с Россией
В Турции констатировали фактическую остановку торговли с Россией
27 марта 2024 г. 20:28
В МИД России обеспокоены предстоящей встречей Армения-США-ЕС
В МИД России обеспокоены предстоящей встречей Армения-США-ЕС
28 марта 2024 г. 12:07
Басманный суд Москвы арестовал пятого фигуранта дела о теракте в Крокусе
Басманный суд Москвы арестовал пятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
25 марта 2024 г. 19:59
Следственный комитет РФ попросил арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в Крокусе
Следственный комитет РФ попросил арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
25 марта 2024 г. 19:02
На территорию России не впустили 40 граждан Киргизии
На территорию России не впустили 40 граждан Киргизии
26 марта 2024 г. 21:11
Эрдоган пообещал приложить усилия для выполнения резолюции СБ ООН по Газе
Эрдоган пообещал приложить усилия для выполнения резолюции СБ ООН по Газе
27 марта 2024 г. 20:15
Кобахидзе и Пашинян открыли новое здание посольства Грузии в Ереване
Кобахидзе и Пашинян открыли новое здание посольства Грузии в Ереване
25 марта 2024 г. 17:24
Погранвойска СНБ Армении объявили прием на службу на КПП Звартноц и Баграташен
Погранвойска СНБ Армении объявили прием на службу на КПП "Звартноц" и "Баграташен"
28 марта 2024 г. 12:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi