Госслужба обеспечила выплату работодателями около 790 тыс. манатов работникам

Работодатели в январе-октябре не выплатили своим работникам социальные платежи на сумму около 790 тыс. манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

В результате принятых Государственной службой трудовой инспекции мер работодатели выплатили эти средства работникам. 94% этих средств составляли заработные платы, а остальная часть - пособия и компенсации, которые должны были быть выплачены работодателями, а также выплаты за причиненный ущерб.

В указанный период трудовые договоры 63 работников были расторгнуты с нарушением требований законодательства. В результате предпринятых Госслужбой мер эти работники были восстановлены на своих прежних рабочих местах в соответствии с законодательством.