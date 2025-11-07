Госслужба обеспечила выплату работодателями около 790 тыс. манатов работникам
Социальная защита
- 07 ноября, 2025
- 15:51
Работодатели в январе-октябре не выплатили своим работникам социальные платежи на сумму около 790 тыс. манатов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.
В результате принятых Государственной службой трудовой инспекции мер работодатели выплатили эти средства работникам. 94% этих средств составляли заработные платы, а остальная часть - пособия и компенсации, которые должны были быть выплачены работодателями, а также выплаты за причиненный ущерб.
В указанный период трудовые договоры 63 работников были расторгнуты с нарушением требований законодательства. В результате предпринятых Госслужбой мер эти работники были восстановлены на своих прежних рабочих местах в соответствии с законодательством.
Последние новости
16:04
Посольство Израиля поздравило Азербайджан с Днем ПобедыВнешняя политика
16:00
В районе блока "Карабах" на Каспии обнаружены редкие виды рыбИнфраструктура
15:58
Алар Карис не планирует снова выдвигаться в президенты ЭстонииДругие страны
15:57
На месторождении Карабах обеспечат защиту тюленей при сейсмических исследованияхЭкология
15:55
Украина планирует открыть представительство по продаже оружия в США, ФРГ и ДаниюДругие страны
15:52
Вторая фаза сейсморазведки на месторождении "Карабах" начнется в марте 2026 годаЭнергетика
15:51
Госслужба обеспечила выплату работодателями около 790 тыс. манатов работникамСоциальная защита
15:47
Азербайджан надеется на скорое открытие посольства Сирии в БакуВнешняя политика
15:39