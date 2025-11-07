İlin ötən dövründə 790 min manata yaxın gecikdirilmiş vəsait işçilərə ödənilməyib
- 07 noyabr, 2025
- 15:21
Yanvar-oktyabr ayları ərzində işəgötürənlər tərəfindən sosial xarakterli ödənişlər olan 790 min manata yaxın vəsaitin işçilərə ödənilməsinin gecikdirildiyini müəyyən edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb.
Belə ki, Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin tədbirləri nəticəsində həmin vəsait işəgötürənlər tərəfindən işçilərə ödənilib. Bu vəsaitin 94 faizi əməkhaqlarından, qalan hissəsi işəgötürənlər tərəfindən ödənilməli olan müavinət və kompensasiyalardan, zərərə görə ödənclərdən ibarət olub.
Bildirilib ki, qeyd edilən dövrdə 63 işçinin əmək müqavilələrinə qanunvericiliyin tələbləri pozulmaqla xitam verilib. Xidmətin qanunvericiliyə əsasən gördüyü tədbirlər nəticəsində həmin işçilər yenidən əvvəlki işlərinə bərpa olunublar.