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Госкомитет: Будет рассмотрен вопрос о помещении 11-летней матери и ее ребенка в госучреждение

Госкомитет: Будет рассмотрен вопрос о помещении 11-летней матери и ее ребенка в госучреждение В продолжение мер, предпринятых в связи с родами у 11-летней жительницы Имишлинского района, представитель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, а также психолог навестили девочку в больнице, и провели предварительную оценку ситуац
Социальная защита
31 октября 2021 г. 23:16
Госкомитет: Будет рассмотрен вопрос о помещении 11-летней матери и ее ребенка в госучреждение

В продолжение мер, предпринятых в связи с родами у 11-летней жительницы Имишлинского района, представитель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, а также психолог навестили девочку в больнице, и провели предварительную оценку ситуации.

Как передает Report, Государственный комитет также продолжает совместную работу с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Исполнительной власти Имишлинского района. Так, представитель комиссии посетил семью пострадавшей с целью оценки состояния ее брата. В результате было установлено, что несовершеннолетний мальчик в семье также нуждается в психологической поддержке.

Отмечено, что наряду с продолжением оказания психологической поддержки в обоих направлениях, в зависимости от результатов расследования будут приняты соответствующие решения в интересах несовершеннолетней девочки и ее брата, а также новорожденного ребенка, и будет рассмотрен вопрос о их помещении в государственное учреждение.

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Версия на азербайджанском языке Komitə: On bir yaşlı ana və körpəsinin dövlət müəssisəsinə yerləşdirilməsinə baxılacaq

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