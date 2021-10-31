Госкомитет: Будет рассмотрен вопрос о помещении 11-летней матери и ее ребенка в госучреждение

В продолжение мер, предпринятых в связи с родами у 11-летней жительницы Имишлинского района, представитель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, а также психолог навестили девочку в больнице, и провели предварительную оценку ситуац

В продолжение мер, предпринятых в связи с родами у 11-летней жительницы Имишлинского района, представитель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, а также психолог навестили девочку в больнице, и провели предварительную оценку ситуации.

Как передает Report, Государственный комитет также продолжает совместную работу с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Исполнительной власти Имишлинского района. Так, представитель комиссии посетил семью пострадавшей с целью оценки состояния ее брата. В результате было установлено, что несовершеннолетний мальчик в семье также нуждается в психологической поддержке.

Отмечено, что наряду с продолжением оказания психологической поддержки в обоих направлениях, в зависимости от результатов расследования будут приняты соответствующие решения в интересах несовершеннолетней девочки и ее брата, а также новорожденного ребенка, и будет рассмотрен вопрос о их помещении в государственное учреждение.