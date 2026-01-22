Глава службы: Нелегальный трудовой стаж впоследствии восстановить невозможно

Гражданин, работавший без трудового договора, не может впоследствии восстановить этот трудовой стаж.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной инспекции труда Вели Гулиев на пресс-конференции по итогам 2025 года.

Он отметил, что законодательством предусмотрены строгие штрафы за привлечение к труду без заключения трудового договора.

"Восстановление трудового стажа в таких случаях невозможно. В отдельных случаях, при наличии подтверждающих документов, гражданин может обратиться в суд. Когда же трудовой договор оформлен должным образом, государство защищает работника и применяет механизмы страхования. Именно поэтому между работодателями и работниками обязательно должны заключаться трудовые договоры", - подчеркнул Гулиев.