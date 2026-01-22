Глава службы: Нелегальный трудовой стаж впоследствии восстановить невозможно
Социальная защита
- 22 января, 2026
- 12:52
Гражданин, работавший без трудового договора, не может впоследствии восстановить этот трудовой стаж.
Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной инспекции труда Вели Гулиев на пресс-конференции по итогам 2025 года.
Он отметил, что законодательством предусмотрены строгие штрафы за привлечение к труду без заключения трудового договора.
"Восстановление трудового стажа в таких случаях невозможно. В отдельных случаях, при наличии подтверждающих документов, гражданин может обратиться в суд. Когда же трудовой договор оформлен должным образом, государство защищает работника и применяет механизмы страхования. Именно поэтому между работодателями и работниками обязательно должны заключаться трудовые договоры", - подчеркнул Гулиев.
