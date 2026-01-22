İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Xidmət rəisi: Müqaviləsiz işləyən şəxs sonradan stajını bərpa edə bilməz

    Sosial müdafiə
    • 22 yanvar, 2026
    • 12:44
    Xidmət rəisi: Müqaviləsiz işləyən şəxs sonradan stajını bərpa edə bilməz

    Əmək müqaviləsiz işləyən şəxs sonradan stajını bərpa edə bilməz.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin rəisi Vəli Quliyev qurumun 2025-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş mətbuat konfransında deyib.

    Onun sözlərinə görə, əmək müqaviləsiz işə cəlb olunma hallarına görə qanunvericilikdə ağır cərimələr nəzərdə tutulur:

    "Stajın bərpa olunması mümkün deyil. Bəzi hallarda sənədlər olarsa, vətəndaş məhkəməyə müraciət edə bilər. Əmək müqaviləsi olduqda isə dövlət bunu qoruyur, sığorta mexanizmləri tətbiq edir. Bu səbəbdən işəgötürənlər və işçilər arasında mütləq şəkildə müqavilə imzalanmalıdır".

    Vəli Quliyev Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti əmək müqaviləsi
