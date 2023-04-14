Фонд YAŞAT погасил долговые обязательства участника боев за Шушу

Долговые обязательства участвовавшего в боях за освобождение города Шуша военнослужащего Вооруженных сил Азербайджана погашены Фондом YAŞAT.

Долговые обязательства участвовавшего в боях за освобождение города Шуша военнослужащего Вооруженных сил Азербайджана погашены Фондом YAŞAT.

Об этом Report сообщили в фонде.

Отмечено, что фонд погасил долговые обязательства тяжело раненого во время Отечественной войны военнослужащего Мадада Сулейманова.

Мадад Сулейманов рассказал о боях за освобождение Шуши: "В боях за Шушу мы участвовали в составе артиллерийского дивизиона. 8 ноября мы освободили город от оккупации".

Фонд YAŞAT продолжает оказывать поддержку ветеранам Отечественной войны и семьям шехидов.