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Фонд YAŞAT погасил долговые обязательства участника боев за Шушу

Фонд YAŞAT погасил долговые обязательства участника боев за Шушу Долговые обязательства участвовавшего в боях за освобождение города Шуша военнослужащего Вооруженных сил Азербайджана погашены Фондом YAŞAT.
Социальная защита
14 апреля 2023 г. 11:31
Фонд YAŞAT погасил долговые обязательства участника боев за Шушу

Долговые обязательства участвовавшего в боях за освобождение города Шуша военнослужащего Вооруженных сил Азербайджана погашены Фондом YAŞAT.

Об этом Report сообщили в фонде.

Отмечено, что фонд погасил долговые обязательства тяжело раненого во время Отечественной войны военнослужащего Мадада Сулейманова.

Мадад Сулейманов рассказал о боях за освобождение Шуши: "В боях за Шушу мы участвовали в составе артиллерийского дивизиона. 8 ноября мы освободили город от оккупации".

Фонд YAŞAT продолжает оказывать поддержку ветеранам Отечественной войны и семьям шехидов.

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