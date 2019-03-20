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Фонд Гейдара Алиева провел праздничное мероприятие в учреждении социального обслуживания

По инициативе Фонда Гейдара Алиева было проведено праздничное мероприятие в учреждении социального обслуживания для лиц, достигших пенсионного возраста, Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на праздничном веселье для обитателей учреждения был накрыт праздничный стол.

Выступившие отметили, что социально уязвимые группы, одинокие пожилые люди всегда окружены вниманием и заботой Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

Жители учреждения выразили признательность президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой и вице-президенту Фонда Лейле Алиевой за проявленные внимание и заботу.

Мероприятие продолжилось художественной частью.

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