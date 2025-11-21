Фонд Гейдара Алиева провел капитальный ремонт в детском доме в Лянкяране

Лянкяранский детский дом №5 имени Османа Мирзаева вновь открыт после капитального ремонта, проведенного Фондом Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в церемонии открытия приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Алена Алиева.

Здание социального учреждения введено в эксплуатацию в Лянкяране в 1941 году и за прошедшие десятилетия значительно обветшало и стало непригодным для эксплуатации. В 2024 году Фонд Гейдара Алиева приступил к капитальному ремонту здания.

Комплекс состоит из пяти корпусов высотой в один и два этажа. В учреждении размещены 120 детей младшей и старшей возрастных групп. Для них созданы учебные классы, кабинеты информатики, швейного и ковроткацкого дела, танцев и музыки, а также мастерские. Все помещения оснащены необходимой мебелью, оборудованием и наглядными пособиями.

На территории детского дома оборудованы комнаты отдыха, медицинский кабинет, гардероб, библиотека, читальный зал, столовая, актовый и спортивный залы, а также открытая спортивная площадка. Построена игровая зона с аттракционами.

Во дворе проведены масштабные работы по благоустройству и озеленению.