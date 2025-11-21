Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8

    Фонд Гейдара Алиева провел капитальный ремонт в детском доме в Лянкяране

    Социальная защита
    • 21 ноября, 2025
    • 20:08
    Фонд Гейдара Алиева провел капитальный ремонт в детском доме в Лянкяране

    Лянкяранский детский дом №5 имени Османа Мирзаева вновь открыт после капитального ремонта, проведенного Фондом Гейдара Алиева.

    Как сообщает Report, в церемонии открытия приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Алена Алиева.

    Здание социального учреждения введено в эксплуатацию в Лянкяране в 1941 году и за прошедшие десятилетия значительно обветшало и стало непригодным для эксплуатации. В 2024 году Фонд Гейдара Алиева приступил к капитальному ремонту здания.

    Комплекс состоит из пяти корпусов высотой в один и два этажа. В учреждении размещены 120 детей младшей и старшей возрастных групп. Для них созданы учебные классы, кабинеты информатики, швейного и ковроткацкого дела, танцев и музыки, а также мастерские. Все помещения оснащены необходимой мебелью, оборудованием и наглядными пособиями.

    На территории детского дома оборудованы комнаты отдыха, медицинский кабинет, гардероб, библиотека, читальный зал, столовая, актовый и спортивный залы, а также открытая спортивная площадка. Построена игровая зона с аттракционами.

    Во дворе проведены масштабные работы по благоустройству и озеленению.

    Лянкяран Лейла Алиева Фонд Гейдара Алиева капитальный ремонт детский дом
    Фото
    Heydər Əliyev Fondu Lənkəran uşaq evini əsaslı yenidənqurmadan sonra istifadəyə verib
    Heydar Aliyev Foundation commissions Lankaran orphanage after major reconstruction

    Последние новости

    21:11

    Азербайджан превращается в военно-политического лидера на Южном Кавказе

    В регионе
    21:09
    Фото

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила школу-интернат в Лянкяране

    Наука и образование
    21:01
    Фото
    Видео

    Пожар в жилом доме в Ясамальском районе локализован - ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    21:00

    Италия призвала поддержать усилия США по урегулированию конфликта в Украине

    Другие страны
    20:34

    Фицо: Словакия не будет менять свою конституцию несмотря на разбирательство ЕК

    Другие страны
    20:27

    Трамп анонсировал телефонный разговор с Николасом Мадуро

    Другие страны
    20:16

    Трамп подтвердил крайний срок для Украины по 28-пунктному плану прекращения войны

    Другие страны
    20:11

    Украина может получить 1 млрд кубометров американского СПГ через Польшу

    Энергетика
    20:08

    Фонд Гейдара Алиева провел капитальный ремонт в детском доме в Лянкяране

    Социальная защита
    Лента новостей