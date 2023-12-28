Фонд Гейдара Алиева организовал для детей праздничное веселье

В преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное мероприятие для детей, нуждающихся в особом уходе.

В преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное мероприятие для детей, нуждающихся в особом уходе.

Как сообщает Report, на праздничное торжество во дворце "Гюлистан" были приглашены дети, воспитывающиеся в различных детских домах и школах-интернатах, дети с ограниченными возможностями здоровья и нуждающиеся в особом уходе, а также дети шехидов.

Различные детские коллективы, а также народные артисты Айгюн Казымова, Зульфия Ханбабаева, заслуженная артистка Манана и другие деятели искусства, в том числе Айсель Теймурзаде, Эльнур Мамедов, Гюнай Ибрагимли, Мурад Ариф, Замиг Гусейнов выступили с музыкально-развлекательной программой.

По окончании развлекательной программы, длившейся около двух часов, детям были вручены праздничные подарки от Фонда Гейдара Алиева.