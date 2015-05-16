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    ​Эльмира Сулейманова приняла посла США в Азербайджане

    Омбудсмен Азербайджана в период деятельности направила в соответствующие госструктуры более 460 предложений, из них 60% нашли свое решение

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Уполномоченный по правам человека Эльмира Сулейманова приняла посла США в Азербайджане Роберта Секуту. Об этом заявили Report в Аппарате омбудсмена.

    В ходе встречи была дана информация о разносторонней деятельности омбудсмена, организации плодотворного сотрудничества с госструктурами, гражданскими обществами, НПО, международными организациями в области прав человека.

    Омбдусмен отметила, что по распоряжению президента Азербайджана от 27 декабря 2011 года в целях роста рациональности защиты прав и свобод человека была утверждена Национальная программа деятельности.

    Омбудсмен Азербайджана в период деятельности направила в соответствующие госструктуры более 460 предложений, из них 60% нашли свое решение.

    Посол выразил благодарность Э.Сулеймановой за искреннюю встречу и обмен информацией и подчеркнул, что омбудсмен ведет разностороннюю и успешную деятельность в области защиты прав человека, а также выразил заинтересованность во взаимном сотрудничестве.

    В ходе встречи Р.Секуту сопровождала советник посольства по политическим вопросам Сьюзен Чешли. 

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