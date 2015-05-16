Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Уполномоченный по правам человека Эльмира Сулейманова приняла посла США в Азербайджане Роберта Секуту. Об этом заявили Report в Аппарате омбудсмена.

В ходе встречи была дана информация о разносторонней деятельности омбудсмена, организации плодотворного сотрудничества с госструктурами, гражданскими обществами, НПО, международными организациями в области прав человека.

Омбдусмен отметила, что по распоряжению президента Азербайджана от 27 декабря 2011 года в целях роста рациональности защиты прав и свобод человека была утверждена Национальная программа деятельности.

Омбудсмен Азербайджана в период деятельности направила в соответствующие госструктуры более 460 предложений, из них 60% нашли свое решение.

Посол выразил благодарность Э.Сулеймановой за искреннюю встречу и обмен информацией и подчеркнул, что омбудсмен ведет разностороннюю и успешную деятельность в области защиты прав человека, а также выразил заинтересованность во взаимном сотрудничестве.

В ходе встречи Р.Секуту сопровождала советник посольства по политическим вопросам Сьюзен Чешли.