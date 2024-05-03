В Азербайджане планируют провести классификацию игр и книг по возрасту детей

В Азербайджане планируют провести классификацию игр и художественных книг по возрасту детей.

В Азербайджане планируют провести классификацию игр и художественных книг по возрасту детей.

Как передает Report, об этом сообщила начальник отдела правового обеспечения Государственного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Талия Ибрагимова, выступая на форуме "Общественные процессы в плоскости медиа".

По ее словам, работа в этом направлении уже ведется.

Ибрагимова также отметила, что в последнее время при освещении смертей и самоубийств СМИ ссылаются на более авторитетные органы, в том числе на Министерство внутренних дел.

"Сегодня нарушение прав женщин - это не только факт, но и социальная проблема. Поэтому необходимо найти решения. Журналисты также должны осознавать свою социальную ответственность", - добавила она.