О нас

В Азербайджане планируют провести классификацию игр и книг по возрасту детей

В Азербайджане планируют провести классификацию игр и книг по возрасту детей В Азербайджане планируют провести классификацию игр и художественных книг по возрасту детей.
Социальная защита
3 мая 2024 г. 13:36
В Азербайджане планируют провести классификацию игр и книг по возрасту детей

В Азербайджане планируют провести классификацию игр и художественных книг по возрасту детей.

Как передает Report, об этом сообщила начальник отдела правового обеспечения Государственного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Талия Ибрагимова, выступая на форуме "Общественные процессы в плоскости медиа".

По ее словам, работа в этом направлении уже ведется.

Ибрагимова также отметила, что в последнее время при освещении смертей и самоубийств СМИ ссылаются на более авторитетные органы, в том числе на Министерство внутренних дел.

"Сегодня нарушение прав женщин - это не только факт, но и социальная проблема. Поэтому необходимо найти решения. Журналисты также должны осознавать свою социальную ответственность", - добавила она.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda oyunların, bədii kitabların uşaqların yaşına uyğun təsnifatlaşdırılması nəzərdə tutulur

Самое читаемое

Таджикистан с 1 мая вводит безвизовый режим для граждан 25 стран
Таджикистан с 1 мая вводит безвизовый режим для граждан 25 стран
1 мая 2024 г. 10:59
В Турции подняли потолок цен на билеты внутренних авиарейсов
В Турции подняли потолок цен на билеты внутренних авиарейсов
1 мая 2024 г. 09:44
Сотрудники ГУР Украины уничтожили российский вертолет на аэродроме в Москве
Сотрудники ГУР Украины уничтожили российский вертолет на аэродроме в Москве
26 апреля 2024 г. 15:54
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
1 мая 2024 г. 11:59
Обнародованы кадры цепного ДТП в центре Баку
Обнародованы кадры цепного ДТП в центре Баку
30 апреля 2024 г. 11:15
Ульвия Фаталиева стала первой чемпионкой Европы в истории азербайджанских шахмат
Ульвия Фаталиева стала первой чемпионкой Европы в истории азербайджанских шахмат
29 апреля 2024 г. 16:25
На границе Азербайджана и Армении выполнено больше половины намеченных работ
На границе Азербайджана и Армении выполнено больше половины намеченных работ
29 апреля 2024 г. 18:05
Politico: Удары Украины по российским заводам оставили Москву без бензина
Politico: Удары Украины по российским заводам оставили Москву без бензина
1 мая 2024 г. 06:27
В Кыргызстане грузовик с мороженым сбил 29 детей
ВидеоВ Кыргызстане грузовик с мороженым сбил 29 детей
2 мая 2024 г. 15:49
Президент Азербайджана выступил на открытии VI Всемирного форума межкультурного диалога
ФотоПрезидент Азербайджана выступил на открытии VI Всемирного форума межкультурного диалога
1 мая 2024 г. 18:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi