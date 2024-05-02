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Распоряжение президента охватит около 3000 человек, в том числе участников Второй мировой войны

Распоряжение президента охватит около 3000 человек, в том числе участников Второй мировой войны Распоряжение президента Ильхама Алиева о предоставлении единовременной материальной помощи охватит около 3000 человек, включая участников Второй мировой войны и других лиц, упомянутых в документе.
Социальная защита
2 мая 2024 г. 16:43
Распоряжение президента охватит около 3000 человек, в том числе участников Второй мировой войны

Распоряжение президента Ильхама Алиева о предоставлении единовременной материальной помощи охватит около 3000 человек, включая участников Второй мировой войны и других лиц, упомянутых в документе.

Как сообщает Report, единовременная материальная помощь будет перечислена министерством труда и социальной защиты населения на банковские счета участников Второй мировой войны и других соответствующих лиц.

Отметим, что в целях исполнения распоряжения главы государства из предусмотренного в государственном бюджете на 2024 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики будет выделено 3 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin sərəncamı İkinci Dünya müharibəsi iştirakçıları və digərlərindən ibarət 3 minə yaxın şəxsə şamil olunacaq

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