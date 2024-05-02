Распоряжение президента охватит около 3000 человек, в том числе участников Второй мировой войны

Распоряжение президента Ильхама Алиева о предоставлении единовременной материальной помощи охватит около 3000 человек, включая участников Второй мировой войны и других лиц, упомянутых в документе.

Распоряжение президента Ильхама Алиева о предоставлении единовременной материальной помощи охватит около 3000 человек, включая участников Второй мировой войны и других лиц, упомянутых в документе.

Как сообщает Report, единовременная материальная помощь будет перечислена министерством труда и социальной защиты населения на банковские счета участников Второй мировой войны и других соответствующих лиц.

Отметим, что в целях исполнения распоряжения главы государства из предусмотренного в государственном бюджете на 2024 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики будет выделено 3 млн манатов.