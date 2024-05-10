В Азербайджане совершенствуют законодательство в сфере борьбы с домогательствами на работе

В Азербайджане будет усовершенствовано законодательство в целях обеспечения недопустимости сексуальных домогательств в трудовых отношениях.

В Азербайджане будет усовершенствовано законодательство в целях обеспечения недопустимости сексуальных домогательств в трудовых отношениях.

Как сообщает Report, это отражено в дорожной карте на 2024 год по совершенствованию в соответствующей сфере по индикатору "Рабочая сила" доклада Business Ready Группы Всемирного банка.

Министерству труда и социальной защиты населения поручено до 1 сентября этого года подготовить и представить предложения по совершенствованию трудового законодательства для недопущения дискриминации и сексуальных домогательств в трудовых отношениях.