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В Азербайджане совершенствуют законодательство в сфере борьбы с домогательствами на работе

В Азербайджане совершенствуют законодательство в сфере борьбы с домогательствами на работе В Азербайджане будет усовершенствовано законодательство в целях обеспечения недопустимости сексуальных домогательств в трудовых отношениях.
Социальная защита
10 мая 2024 г. 17:38
В Азербайджане совершенствуют законодательство в сфере борьбы с домогательствами на работе

В Азербайджане будет усовершенствовано законодательство в целях обеспечения недопустимости сексуальных домогательств в трудовых отношениях.

Как сообщает Report, это отражено в дорожной карте на 2024 год по совершенствованию в соответствующей сфере по индикатору "Рабочая сила" доклада Business Ready Группы Всемирного банка.

Министерству труда и социальной защиты населения поручено до 1 сентября этого года подготовить и представить предложения по совершенствованию трудового законодательства для недопущения дискриминации и сексуальных домогательств в трудовых отношениях.

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Версия на азербайджанском языке İş yerlərində seksual-qısnamaya qarşı qanunvericilik təkmilləşdiriləcək

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