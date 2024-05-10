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В Азербайджане будут подготовлены новые законопроекты касательно безработных и соискателей

В Азербайджане будут подготовлены новые законопроекты касательно безработных и соискателей В Азербайджане будут подготовлены новые законопроекты, касательно безработных и соискателей.
Социальная защита
10 мая 2024 г. 15:40
В Азербайджане будут подготовлены новые законопроекты касательно безработных и соискателей

В Азербайджане будут подготовлены новые законопроекты, касательно безработных и соискателей.

Как сообщает Report, это отражено в дорожной карте на 2024 год по внедрению улучшений и коммуникаций в соответствующей области, основанной на отчете Business Ready Группы Всемирного банка.

Министерству труда и социальной защиты населения поручено до 1 июля текущего года подготовить и представить законопроекты, направленные на повышение эффективности мер по трудоустройству для безработных и соискателей, а также разработать внедрение новых механизмов с учетом прогрессивной международной практики в этой сфере.

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Версия на английском языке Azerbaijan to draft new bills on unemployed and jobseekers
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda işsiz və işaxtaranlarla bağlı yeni qanun layihələri hazırlanacaq

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