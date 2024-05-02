О нас

В Азербайджане еще 12 детей переданы семьям-опекунам

В Азербайджане еще 12 детей переданы семьям-опекунам В Азербайджане еще 12 детей переданы семьям-опекунам.
Социальная защита
2 мая 2024 г. 13:10
В Азербайджане еще 12 детей переданы семьям-опекунам

В Азербайджане еще 12 детей переданы семьям-опекунам.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

В соответствии с законодательством между Министерством и лицами, взявшими опеку над этими детьми, были подписаны договоры.

Среди переданных семьям-опекунам детей 3 мальчика и 9 девочек, 7 из них – дети в возрасте до 6 лет, четверо – 7-13 лет, один – 14-18 лет.

Трое детей будут проживать в семьях в городе Баку, а 9 - в регионах (Лянкяран – 2, Джалилабад –1, Агджабеди – 1, Билясувар – 1, Загатала – 1, Гянджа – 1, Гейчай – 1, Шамахы – 1).

Отметим, что семьи, принимающие детей на попечение, получают социальное пособие в размере 355 манатов на ребенка в возрасте до 6 лет (395 манатов на ребенка с установленной инвалидностью), 375 манатов на ребенка в возрасте от 7 до 13 лет (415 манатов на ребенка с установленной инвалидностью), 395 манатов на ребенка в возрасте от 14 до 18 лет (435 манатов на ребенка с установленной инвалидностью), а также ежеквартальное пособие в размере 200 манатов на покупку сезонной одежды для детей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Himayədar ailələrə verilən uşaqların sayı 12-yə çatıb

Другие новости из категории

Обсуждены направления дальнейшего сотрудничества с АБР
ФотоОбсуждены направления дальнейшего сотрудничества с АБР
1 мая 2024 г. 20:15
Бахар Мурадова: Новый законопроект О правах ребенка будет вынесен на общественное обсуждение
Бахар Мурадова: Новый законопроект "О правах ребенка" будет вынесен на общественное обсуждение
1 мая 2024 г. 17:27
В Азербайджане в первом квартале этого года усыновлено 35 детей
В Азербайджане в первом квартале этого года усыновлено 35 детей
1 мая 2024 г. 17:04
Социальные пособия и пенсии назначены около 39 тыс. человек в этом году
Социальные пособия и пенсии назначены около 39 тыс. человек в этом году
25 апреля 2024 г. 11:09
В Масаллы пройдет ярмарка труда
В Масаллы пройдет ярмарка труда
24 апреля 2024 г. 21:15
На освобожденных территориях впервые пройдет ярмарка вакансий
На освобожденных территориях впервые пройдет ярмарка вакансий
24 апреля 2024 г. 11:33
В Агдамском районе пройдет ярмарка труда
В Агдамском районе пройдет ярмарка труда
23 апреля 2024 г. 15:37
Азербайджан и ООН запустят проект по внедрению модели ASAN xidmət
ФотоАзербайджан и ООН запустят проект по внедрению модели ASAN xidmət
19 апреля 2024 г. 10:51
Численность населения НАР увеличилась на 0,6%
Численность населения НАР увеличилась на 0,6%
18 апреля 2024 г. 12:34
Азербайджан развивает сотрудничество в сфере соцобеспечения с Турцией и Молдовой
ФотоАзербайджан развивает сотрудничество в сфере соцобеспечения с Турцией и Молдовой
18 апреля 2024 г. 12:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi