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В Азербайджане еще 3 ребенка переданы семьям-опекунам

В Азербайджане еще 3 ребенка переданы семьям-опекунам В Азербайджане еще 3 ребенка переданы семьям-опекунам.
Социальная защита
31 января 2024 г. 18:54
В Азербайджане еще 3 ребенка переданы семьям-опекунам

В Азербайджане еще 3 ребенка переданы семьям-опекунам.

Об этом Report сообщили в Агентстве социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения.

В соответствии с законодательством между Министерством и лицами, взявшими опеку над этими детьми, были подписаны договоры.

Таким образом, со дня внедрения в Азербайджане модели "опекунская семья" семьям-опекунам были переданы восемь детей. Среди них один мальчик и 7 девочек.

Отметим, что семьи, принимающие детей на попечение, получают социальное пособие в размере 355 манатов на ребенка в возрасте до 6 лет (395 манатов на ребенка с установленной инвалидностью), 375 манатов на ребенка в возрасте от 7 до 13 лет (415 манатов на ребенка с установленной инвалидностью), 395 манатов на ребенка в возрасте от 14 до 18 лет (435 манатов на ребенка с установленной инвалидностью), а также ежеквартальное пособие в размере 200 манатов на покупку сезонной одежды для детей.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 3 uşaq himayədar ailələrə verilib

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