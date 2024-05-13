В этом году в Азербайджане усыновлены 46 детей, 58 детей возвращены в семьи

В этом году в Азербайджане через Агентство социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения усыновлено 46 детей.

В этом году в Азербайджане через Агентство социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения усыновлено 46 детей.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, среди них 24 мальчика и 22 девочки.

Кроме того, в текущем году в результате реинтеграционных мер 58 детей (33 мальчика и 25 девочек) из государственных детских учреждений возвращены в свои семьи.

В целях изучения ситуации в семьях, усыновивших детей, до достижения ими 18-летнего возраста в первый год усыновления мониторинг проводится ежеквартально, а в дальнейшем раз в год.