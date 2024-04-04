Джавид Шахмалиев: Мы оказываем поддержку родителям, которые не могут позаботиться о детях

Родители, не имеющие возможности позаботиться о своих детях, могут обратиться за поддержкой в Агентство социальных услуг Азербайджана.

Родители, не имеющие возможности позаботиться о своих детях, могут обратиться за поддержкой в Агентство социальных услуг Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом по работе с лишенными родительской опеки детьми агентства Джавид Шахмалиев на публичных слушаниях по модели опеки "Приемная семья".

Он отметил, что несогласные с предложениями поддержки семьи могут отдать ребенка государству.

"Мы отдаем этого ребенка в приемную семью, которой выделяется пособие. Родитель может сказать, дайте мне пособие, и я сам позабочусь о своем ребенке. Но, как я уже сказал, родители детей, отданных в приемные семьи, заведомо отказываются их воспитывать", - подчеркнул Шахмалиев.