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Джавид Шахмалиев: Мы оказываем поддержку родителям, которые не могут позаботиться о детях

Джавид Шахмалиев: Мы оказываем поддержку родителям, которые не могут позаботиться о детях Родители, не имеющие возможности позаботиться о своих детях, могут обратиться за поддержкой в Агентство социальных услуг Азербайджана.
Социальная защита
4 апреля 2024 г. 12:29
Джавид Шахмалиев: Мы оказываем поддержку родителям, которые не могут позаботиться о детях

Родители, не имеющие возможности позаботиться о своих детях, могут обратиться за поддержкой в Агентство социальных услуг Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом по работе с лишенными родительской опеки детьми агентства Джавид Шахмалиев на публичных слушаниях по модели опеки "Приемная семья".

Он отметил, что несогласные с предложениями поддержки семьи могут отдать ребенка государству.

"Мы отдаем этого ребенка в приемную семью, которой выделяется пособие. Родитель может сказать, дайте мне пособие, и я сам позабочусь о своем ребенке. Но, как я уже сказал, родители детей, отданных в приемные семьи, заведомо отказываются их воспитывать", - подчеркнул Шахмалиев.

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Версия на азербайджанском языке Cavid Şahmalıyev: Öz uşağına baxa bilməyən valideynin müraciəti əsasında ona dəstək oluruq

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