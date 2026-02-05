Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    DOST отдаст приоритет в совершенствовании соцуслуг решениям на базе ИИ

    Социальная защита
    • 05 февраля, 2026
    • 12:28
    В 2026 году приоритет в совершенствовании социальных услуг будет отдан решениям на основе искусственного интеллекта.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор Центра цифровых инноваций DOST Кянан Акберов на брифинге по итогам работы ведомства за прошлый год.

    По его словам, в частности, тестируется применение решений на базе ИИ при назначении инвалидности. "По сей день результаты автоматического определения группы инвалидности были точны в почти 90% случаев. Все обращения граждан будут приниматься через единый центр и управляться централизованно на основе подхода Omnichannel", - отметил он.

    Акберов также добавил, что в отчетном году внедрен ряд новых электронных функций в сфере назначения и перерасчета пенсий, автоматизации удержаний и других услуг социального страхования.

    DOST соцуслуги искусственный интеллект
    Bu il sosial xidmətlərin təkmilləşdirilməsində əsas üstünlük süni intellekt əsaslı həllərə veriləcək
    Лента новостей