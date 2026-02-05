Bu il sosial xidmətlərin təkmilləşdirilməsində əsas üstünlük süni intellekt əsaslı həllərə veriləcək
- 05 fevral, 2026
- 11:25
Bu il sosial xidmətlərin təkmilləşdirilməsində əsas üstünlük süni intellekt (Sİ) əsaslı həllərə veriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu DOST Rəqəmsal İnnovasiyalar Mərkəzinin direktoru Kənan Əkbərov qurumun keçən ilin yekunlarına həsr olunan brifinqdə çıxışı zamanı deyib.
Direktorun sözlərinə görə, xüsusilə, əlillik təyinatlarında Sİ həlləri sınaqdan keçirilir:
"Hazırda əlillik qrupunun avtomatik təyin edilməsi 90 %-dək ehtimalla doğru nəticə verir. Vətəndaşlardan daxil olan bütün müraciətlər vahid mərkəzdən qəbul ediləcək və mərkəzləşdirilmiş şəkildə "Omnichannel" yanaşması əsasında idarə olunacaq".
K.Əkbərov eyni zamanda əlavə edib ki, hesabat ilində pensiya təyinatı, yenidən hesablanması, tutulmaların avtomatlaşdırılması və digər sosial sığorta xidmətləri üzrə bir sıra yeni elektron funksiyalar tətbiq olunub.