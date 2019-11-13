Дочь шехида: Мехрибан Алиева за последние два месяца сделала для меня два добрых дела

Дочь шехида Шабана Джафарова Нармина Джафарова выразила признательность первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой за возвращение ее семье квартиры, находящейся в залоге у "Xalq Bank".

Говоря с Report, Н.Джафарова сообщила, что в 2014 году заложила квартиру в городе Мингячевир и взяла кредит в "Xalq Bank" на лечение матери. Однако позднее в результате двух девальваций с выплатой долгов по кредиту возникли трудности. Из-за невыплаты кредита дело было направлено в суд. По решению суда заложенная в Xalq Bank квартира была выставлена на торги.

После этого Н.Джафарова решила обнародовать этот вопрос. По поручению первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой находящаяся в залоге квартира была возвращена, а также была выплачена оставшаяся часть долга.

Н.Джафарова сообщила, что эта квартира была выдана в 1994 году президентом Гейдаром Алиевым после того, как ее отец стал шехидом.

Дочь шехида также подчеркнула, что в сентябре по поручению первого вице-президента Мехрибан Алиевой ее мать была прооперирована.

"10 сентября моя мать была повторно прооперирована. Первый вице-президент Мехрибан Алиева за последние два месяца сделала для меня два добрых дела – вернула мне мать и квартиру. Проявленные к нам внимание и забота Мехрибан ханум еще раз доказали, что азербайджанское государство оказывает большое внимание к своим шехидам", - сказала дочь шехида Шабана Джафарова Нармина Джафарова.