До сих пор около 2000 ветеранам назначена степень инвалидности

"До сих пор примерно 2 000 ветеранам, получившим увечья различной степени тяжести в ходе II Карабахской войны, назначена соответствующая степень инвалидности".

"До сих пор примерно 2 000 ветеранам, получившим увечья различной степени тяжести в ходе II Карабахской войны, назначена соответствующая степень инвалидности".

Как передает Report, об этом сказала зампредседателя правления Госагентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Метанет Мамедова.

"До сих пор очное обследование прошел 2 461 военнослужащий", - отметила она.

Она сказала, что после Отечественной войны медосмотр прошел 5 281 раненый военнослужащий.

М. Мамедова добавила, что по сей день около тысячи военнослужащих получили психологическую поддержку, а также более чем 300 ветеранов прошли программу реабилитации.