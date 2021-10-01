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До сих пор около 2000 ветеранам назначена степень инвалидности

До сих пор около 2000 ветеранам назначена степень инвалидности "До сих пор примерно 2 000 ветеранам, получившим увечья различной степени тяжести в ходе II Карабахской войны, назначена соответствующая степень инвалидности".
Социальная защита
1 октября 2021 г. 12:38
До сих пор около 2000 ветеранам назначена степень инвалидности

"До сих пор примерно 2 000 ветеранам, получившим увечья различной степени тяжести в ходе II Карабахской войны, назначена соответствующая степень инвалидности".

Как передает Report, об этом сказала зампредседателя правления Госагентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Метанет Мамедова.

"До сих пор очное обследование прошел 2 461 военнослужащий", - отметила она.

Она сказала, что после Отечественной войны медосмотр прошел 5 281 раненый военнослужащий.

М. Мамедова добавила, что по сей день около тысячи военнослужащих получили психологическую поддержку, а также более чем 300 ветеранов прошли программу реабилитации.

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Версия на азербайджанском языке İndiyədək 2000-ə yaxın qaziyə əlillik təyin edilib

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