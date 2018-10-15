Директор: На портале электронного правительства для каждого гражданина будет создан "Личный кабинет"

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ "На портале электронного правительства для каждого гражданина будет создан "Личный кабинет".

Как сообщает Report, об этом заявил директор юридического лица публичного права "Центр развития электронного правительства" Фариз Джафаров.

По его словам, на данный момент ведется работа над формированием "Личного кабинета": "Работы ведутся. В "Личном кабинете" граждане смогут увидеть информацию о себе. К примеру, в "Личном кабинете" будет информация об удостоверении личности, дате истечения срока паспорта, времени замены документа. Государство также предоставит гражданину всю информацию о его ребенке. Другими словами, гражданин сможет получить доступ к услугам и всей информации о себе".