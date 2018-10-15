Директор: Концепция ASAN Viza-2 уже готова

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Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ "Концепция ASAN Viza-2 уже готова, в настоящее время ведется работа с посольствами".

Как сообщает Report, об этом заявил директор юридического лица публичного права "Центр развития электронного правительства" Фариз Джафаров.

Он отметил, что после начала деятельности концепции работа граждан Азербайджана по получению визы достаточно облегчится: "Вся работа наших граждан, желающих получить визу, будет сводиться к тому, чтобы, войдя на портал электронного правительства, выбрать название страны посещения. Остальную работу выполнит сам портал, необходимые сведения будут направлены посольствам".

"Наши граждане смогут также предоставив паспорт обратиться для получения визы в окна, которые будут созданы в ASAN xidmət", - отметил директор.

По его словам, паспорта будут представлены в посольства и консульства, и граждане смогут забрать свою визу в ASAN xidmət: "Это избавит наших граждан от забот и дополнительных расходов. Эта концепция также важна для посольств, потому что они смогут получить самые последние сведения о гражданине".