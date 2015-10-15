В Азербайджане численность населения достигла 9 666 тыс. человек

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Численность населения Азербайджана с начала года возросла на 73 тыс. человек (0,8%) и на 1 сентября 2015 года составила 9 666 тыс. человек.

Как отмечает Report, об этом указывается в отчете Госкомстата.

В отчете говорится, что плотность населения страны составляет 112 человек на каждый кв. метр. 53,1% населения - городские жители, 46,9% - сельские.

49,8 населения составляют мужчины, 50,2 - женщины. В настоящее время в среднем на каждые 1000 мужчин приходится 1009 женщин.