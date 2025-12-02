Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Бюджет фонда страхования от безработицы принят во II чтении

    Социальная защита
    • 02 декабря, 2025
    • 16:04
    Бюджет фонда страхования от безработицы принят во II чтении

    Милли Меджлис утвердил во втором чтении проект закона "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2026 год", входящий в бюджетный пакет на следующий год.

    Как сообщает Report, законопроект утвердили на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Бюджетные расходы Фонда страхования от безработицы в 2026 году прогнозируются в размере 266,4 млн манатов (на 2,2% больше по сравнению с 2025 годом).

    Согласно документу, 238,3 млн манатов расходов будут покрыты за счет доходов Фонда (на 15,5% больше), а 28,1 млн манатов - за счет неиспользованного остатка бюджета на конец текущего года (на 48,25% меньше).

    После обсуждений документ был поставлен на голосование и принят во II чтении.

