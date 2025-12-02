İşsizlikdən sığorta fondunun büdcəsi ikinci oxunuşda qəbul edilib
Sosial müdafiə
- 02 dekabr, 2025
- 15:56
Milli Məclis 2026-ci ilin dövlət büdcəsi zərfinə daxil olan "İşsizlikdən sığorta fondunun 2026-cı il büdcəsi haqqında" qanun layihəsini ikinci oxunuşda qəbul edib.
"Report" xəbər verir ki, parlamentin bugünkü plenar iclasında müzakirədə qeyd edilib ki, 2026-cı ildə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında İşsizlikdən Sığorta Fondunun (İSF) büdcə xərclərinin 266,4 milyon manat (2025-ci illə müqayisədə 2,2 % çox) olması proqnozlaşdırılır.
Sənədə əsasən, xərclərin 238,3 milyon manatının İSF-nin gəlirlərinin (15,5 % çox), 28,1 milyon manatının isə Fondun cari ilin sonuna istifadə olunmamış qalığının (48,25 % az) hesabına qarşılanması nəzərdə tutulur.
Müzakirələrdən sonra sənəd səsverməyə qoyularaq ikinci oxunuşda qəbul olunub.
Son xəbərlər
16:55
Azərbaycan idmançılarının yeni reytinq cədvəli bəlli olubFərdi
16:55
XİN-də "Diplomatiya Könüllüləri" qrupu ilə ilkin tanışlıq görüşü keçirilibXarici siyasət
16:52
Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda ilk 1/4 finalçı müəyyənləşibFutbol
16:47
Marta Kos: Aİ Orta Dəhlizin inkişafı üçün dördtərəfli qrupun yaradılmasını təklif edirİnfrastruktur
16:47
Vergi Məcəlləsinə və 16 qanuna dəyişikliklər ikinci oxunuşda qəbul edilibDaxili siyasət
16:46
Avropa diplomatiyasının keçmiş rəhbəri saxlanılıbDigər ölkələr
16:45
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Avropa çempionatında ən böyük qazancımız təcrübə oldu"Futbol
16:42
Foto
Azərbaycanda pambıq yığımı ilə bağlı son vəziyyət açıqlanıbASK
16:38