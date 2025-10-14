Бахар Мурадова: Около 3 тыс. девушек прошли тренинги по профилактике ранних браков
- 14 октября, 2025
- 11:01
Около трех тысяч девушек прошли тренинги в рамках программ, направленных на предотвращение ранних браков.
Как передает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, выступая на открытии 7-го Диалога по целям устойчивого развития на тему "Инвестиции в образование ради устойчивого развития Азербайджана".
По ее словам, образование напрямую влияет на экономику, социальное благополучие и культурное развитие общества. Мурадова подчеркнула, что для успешной адаптации к вызовам современного мира необходимо постоянно развивать возможности, получать новые знания и навыки.
Она отметила, что реализуемые комитетом совместно с государственными структурами и гражданским обществом проекты направлены на расширение образовательных возможностей для вдов шехидов и молодых женщин и поддержку их уверенности в будущем.