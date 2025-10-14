Bahar Muradova: Yeni bilik və vərdişlərlə müasir dünyanın inkişaf tempinə uyğunlaşmalıyıq
- 14 oktyabr, 2025
- 10:36
Təhsil insan həyatının bütün sahələrinə - iqtisadiyyata, sosial rifaha, mədəni inkişaf və təməlinə birbaşa təsir edən ən əsas amildir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova "Azərbaycanın dayanıqlı inkişafı naminə təhsilə investisiya" mövzusunda keçirilən 7-ci Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri Dialoqunun açılış mərasimində çıxışı zamanı deyib.
O, yeni çağırışlara qoşulmağın zəruriliyindən danışıb:
"Gündəlik olaraq bu çağırışlara qoşulmasaq, öz imkanlarımızı artırmasaq, yeni bilik və vərdişlər qazanmasaq, təbii ki, müasir dünyanın inkişaf tempinə uyğunlaşa bilməyəcəyik. Dövlətin müəyyən etdiyi siyasətə uyğun olaraq, Dövlət Komitəsi aidiyyəti dövlət qurumları və vətəndaş cəmiyyəti subyektləri ilə birgə çoxsaylı layihələr həyata keçirir. Bu layihələr arasında təhsilin və gənclərin imkanlarının artırılması məqsədi daşıyan təşəbbüsləri cəmiyyət böyük maraqla qarşılayır. Bu layihələr şəhid xanımlarının və gənc qadınların təhsilə çıxış imkanlarını genişləndirir, onların gələcəyə inamla addımlamasına dəstək verir".
Komitə sədri əlavə edib ki, üç minədək qız erkən evliliklərə qarşı təşkil edilən təlimlərə cəlb olunub və maarifləndirilib.