İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Bahar Muradova: Yeni bilik və vərdişlərlə müasir dünyanın inkişaf tempinə uyğunlaşmalıyıq

    Sosial müdafiə
    • 14 oktyabr, 2025
    • 10:36
    Bahar Muradova: Yeni bilik və vərdişlərlə müasir dünyanın inkişaf tempinə uyğunlaşmalıyıq
    Bahar Muradova

    Təhsil insan həyatının bütün sahələrinə - iqtisadiyyata, sosial rifaha, mədəni inkişaf və təməlinə birbaşa təsir edən ən əsas amildir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova "Azərbaycanın dayanıqlı inkişafı naminə təhsilə investisiya" mövzusunda keçirilən 7-ci Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri Dialoqunun açılış mərasimində çıxışı zamanı deyib.

    O, yeni çağırışlara qoşulmağın zəruriliyindən danışıb:

    "Gündəlik olaraq bu çağırışlara qoşulmasaq, öz imkanlarımızı artırmasaq, yeni bilik və vərdişlər qazanmasaq, təbii ki, müasir dünyanın inkişaf tempinə uyğunlaşa bilməyəcəyik. Dövlətin müəyyən etdiyi siyasətə uyğun olaraq, Dövlət Komitəsi aidiyyəti dövlət qurumları və vətəndaş cəmiyyəti subyektləri ilə birgə çoxsaylı layihələr həyata keçirir. Bu layihələr arasında təhsilin və gənclərin imkanlarının artırılması məqsədi daşıyan təşəbbüsləri cəmiyyət böyük maraqla qarşılayır. Bu layihələr şəhid xanımlarının və gənc qadınların təhsilə çıxış imkanlarını genişləndirir, onların gələcəyə inamla addımlamasına dəstək verir".

    Komitə sədri əlavə edib ki, üç minədək qız erkən evliliklərə qarşı təşkil edilən təlimlərə cəlb olunub və maarifləndirilib.

    Bahar Muradova Dayanıqlı İnkişaf təhsilə investisiya

    Son xəbərlər

    10:49

    Məsim Məmmədov: "Laçının bərpasının I fazası başa çatıb"

    İnfrastruktur
    10:48

    Valter Bron: Hakimlərin təyin edilməsinə siyasi nəzarət olmamalıdır

    Xarici siyasət
    10:47

    ABB kənd təsərrüfatı sektoru ilə bağlı hesabat təqdim etdi

    Maliyyə
    10:46

    Bu il moped və motosiklet qəzalarında 10 nəfər ölüb

    Hadisə
    10:44

    Bu gündən şagirdlərin elektron yerdəyişməsi prosesinə başlanılır

    Elm və təhsil
    10:43

    Nazir müavini: Azərbaycanda hər il təhsilə 5 milyard manata yaxın vəsait ayrılır

    Elm və təhsil
    10:42
    Foto

    "AzInTelecom" "Baku Fintech Forum 2025" tədbirində - Fotolar

    İKT
    10:36

    Bahar Muradova: Yeni bilik və vərdişlərlə müasir dünyanın inkişaf tempinə uyğunlaşmalıyıq

    Sosial müdafiə
    10:31

    İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 1500-ə yaxın layihə üzrə satınalma olub

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti