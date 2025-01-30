Азербайджан принял участие в Международной конференции по рынку труда

17:35

Азербайджанская делегация во главе с заместителем министра труда и социальной защиты населения Вусалом Насирли приняла участие во II Международной конференции по рынку труда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Как сообщает Report, на конференции под лозунгом "Будущее рынка труда" обсуждены современные проблемы и вызовы на глобальных рынках труда, развитие человеческого капитала и способы адаптации к быстро меняющейся среде.

На конференции председатель правления Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и социальной защиты при Минтруда Эльнур Сафарли выступил с докладом о реформах в сфере трудовых отношений в Азербайджане и программах, связанных с работниками пожилого возраста, а также ответил на вопросы участников мероприятия.

В ходе визита Э.Сафарли встретился с руководством Национальной обсерватории рынка труда при Фонде развития человеческих ресурсов Саудовской Аравии.