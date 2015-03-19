​Азербайджан перейдет на летнее время 29 марта

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ 29 марта Азербайджан перейдет на летнее время. Об этом сообщили Report в Государственном комитете Азербайджана по стандартизации, метрологии и патентам.

Отметим, что согласно решению Кабинета министров от 17 марта 1997 года "О переходе на территории Азербайджанской Республики на летнее время", ежегодно республика переходит на летнее время переводом часов на час вперед в 4.00 в последнее воскресенье марта. Ежегодно переводом часов на час назад в 5.00 в последнее воскресенье октября осуществляется переход на зимнее время.

Контроль над исполнением решения осуществляет Государственный комитет по стандартизации, метрологии и патентам.