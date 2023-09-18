Азербайджан и Турция расширят сотрудничество в сфере социальных услуг

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана расширят сотрудничество с Министерством семьи и социальных услуг Турции.

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана расширят сотрудничество с Министерством семьи и социальных услуг Турции.

Как сообщает Report , такая договоренность была достигнута на встрече с делегацией во главе с заместителем министра семьи и социальных услуг Турции Ридваном Дюраном в Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана.

На встрече также было отмечено, что в рамках реализации Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству, подписанного между двумя министерствами в июле прошлого года, будет подготовлен план действий.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев подчеркнул, что отношения Азербайджана и Турции основаны на факторе дружбы, братства и единства народов, в результате совместных усилий глав государств двух стран эти отношения находятся на уровне стратегического союзничества.

Было отмечено, что связи с братской Турцией, как и в других сферах, постоянно расширяются и в социальной сфере, подписано 6 документов в области труда, занятости и социальной защиты. Была представлена информация о социальных реформах, проведенных в Азербайджане за последние 5 лет, и достижениях. Было отмечено, что в процессе социальных реформ осуществляется активное сотрудничество с профильными организациями Турции.

На встрече было подчеркнуто, что Азербайджан уделяет особое внимание изучению опыта Турции в плане применения ей концепции "приемной семьи" в нашей стране, и в этом направлении ведется обмен опытом. Было отмечено значение тренинга, организованного Министерством семьи и социальных услуг Турции для сотрудников азербайджанского министерства на тему "Услуга приемной семьи".

Р.Дуран выразил удовлетворение своим визитом в Азербайджан, тем, что отношения между двумя братскими странами включают сферу семейных и социальных услуг, а также успешным опытом сотрудничества в этой сфере.

На встрече также обсуждались вопросы повышения потенциала работников в области приемной семьи, защиты детей, оставшихся без родительской опеки, реализации мер социальной поддержки в отношении семей из уязвимых групп, были обсуждены направления дальнейшего сотрудничества в указанных направлениях.