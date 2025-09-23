Азер Байрамов: ИИ должен применяться для повышения качества труда

Генеральный директор Трудового центра Организации исламского сотрудничества (ОИС) Азер Байрамов заявил о необходимости внедрения искусственного интеллекта для повышения качества трудовой деятельности.

Как сообщает Report, выступая на заседании Исполнительного совета Трудового центра, прошедшем 23 сентября в Баку, он подчеркнул, что поощрение труда и рост его качества должны стать приоритетом для обеспечения успешного будущего.

"На заседании Исполнительного совета Трудового центра необходимо обсудить планирование трудовой деятельности на предстоящие годы. Если мы хотим двигаться вперед, нужно переходить от слов к делу. Следует использовать новые технологии и интегрировать искусственный интеллект в сферу труда. Уверен, что вместе мы сможем выполнить нашу миссию", - отметил Байрамов.