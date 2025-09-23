Azər Bayramov: İşçi əməyinin keyfiyyətində süni intellektin tətbiqinə yer verilməlidir
Xarici siyasət
- 23 sentyabr, 2025
- 10:34
İşçi əməyinin keyfiyyətində süni intellektin tətbiqinə yer verilməlidir.
"Report" xəbər verir ki, bunu İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) Əmək Mərkəzinin Baş direktoru Azər Bayramov sentyabrın 23-də Bakıda keçirilən Əmək Mərkəzinin İcraiyyə Şurasının iclasında deyib.
Onun sözlərinə görə, əməyin təşviqi və keyfiyyətin artırılması uğurlu gələcək üçün prioritet olmalıdır:
"Əmək Mərkəzinin İcraiyyə Şurasının iclasında qarşıdakı illər üçün əmək planlamalarını müzakirə etmək lazımdır. Əgər uğurlu gələcək istəyiriksə, bunun üçün hərəkətə keçmək lazımdır. Yeni texnologiyalardan istifadə, işçi əməyinin keyfiyyətində süni intellektin tətbiqinə yer vermək lazımdır. Əminəm ki, birlikdə missiyamızı yerinə yetirəcəyik".
