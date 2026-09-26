Анар Алиев: Электронные соцсистемы интегрируются с базами данных около 80 ведомств

Электронные социальные системы Азербайджана интегрируются с информационными базами около 80 ведомств.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2026) в Баку.

По его словам, из 152 услуг, оказываемых министерством, 90% переведены в электронный формат, в том числе запущено 55 проактивных услуг.

Министр отметил, что в 2018-2026 годах было реализовано пять крупных пакетов социальных реформ с годовым дополнительным финансированием в 8 млрд манатов, охвативших 4 млн человек.

"В результате минимальная зарплата выросла в 3,1 раза, минимальная пенсия - в 2,9 раза, среднемесячная пенсия - в 2,6 раза, а объем социальных пособий и стипендий увеличился в 5 раз, достигнув 2,1 млрд манатов", - сказал он.

Алиев также сообщил, что в рамках подсистемы труда и занятости 97% трудовых договоров заключаются в электронном виде, а для различных отраслей экономики разработано 1700 профессиональных и квалификационных стандартов.