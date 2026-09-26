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    Анар Алиев: Электронные соцсистемы интегрируются с базами данных около 80 ведомств

    Социальная защита
    • 26 сентября, 2026
    • 12:36
    Анар Алиев: Электронные соцсистемы интегрируются с базами данных около 80 ведомств

    Электронные социальные системы Азербайджана интегрируются с информационными базами около 80 ведомств.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2026) в Баку.

    По его словам, из 152 услуг, оказываемых министерством, 90% переведены в электронный формат, в том числе запущено 55 проактивных услуг.

    Министр отметил, что в 2018-2026 годах было реализовано пять крупных пакетов социальных реформ с годовым дополнительным финансированием в 8 млрд манатов, охвативших 4 млн человек.

    "В результате минимальная зарплата выросла в 3,1 раза, минимальная пенсия - в 2,9 раза, среднемесячная пенсия - в 2,6 раза, а объем социальных пособий и стипендий увеличился в 5 раз, достигнув 2,1 млрд манатов", - сказал он.

    Алиев также сообщил, что в рамках подсистемы труда и занятости 97% трудовых договоров заключаются в электронном виде, а для различных отраслей экономики разработано 1700 профессиональных и квалификационных стандартов.

    Анар Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026)
    Anar Əliyev: Azərbaycanda elektron sosial sistemlər 80-dək qurumun informasiya bazaları ilə inteqrasiya olunur
    Anar Aliyev: Electronic social systems integrated with databases of around 80 agencies
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